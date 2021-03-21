ВИДЕО. Ван Дейк – про Клоппа и фанатов Ливерпуля

Сейчас лидер защиты «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк восстанавливается после тяжелой травмы колена. Вашему вниманию интересное интервью голландца, датированное еще декабрем 2019 года.

В нем Ван Дейк рассказывает о роли главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в своей карьере, о своем переходе в «Ливерпуль», фанатах клуба и партнерах по команде: