Ползарплаты. Шахтер оштрафовал Тайсона за отказ играть с Ромой

Бразильский хавбек пошел на конфликт с клубом

  • 21.03.2021 10:39
  • 1207 просмотров
  • 2 комментария
Ползарплаты. Шахтер оштрафовал Тайсона за отказ играть с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны новые подробности относительно конфликта Тайсона с «Шахтером».

Напомним, что клуб сослал бразильца в дубль за то, что он отказался выходить на замену в матче с «Ромой».

Как отмечает источник, кроме этого «Шахтер» оштрафовал футболиста на ползарплаты. Скорее всего, Тайсон не будет играть за дубль и в конце сезона покинет клуб.

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Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 21.03.2021 10:44
    +2
    🦉
    Пора брать дентинью и плакать
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 21.03.2021 10:41
    +2
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 21.03.2021 10:44
    +2
    🦉
    Пора брать дентинью и плакать
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.03.2021 10:41
    +2
    Ссылка
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