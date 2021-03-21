Ползарплаты. Шахтер оштрафовал Тайсона за отказ играть с Ромой

Стали известны новые подробности относительно конфликта Тайсона с «Шахтером».
Напомним, что клуб сослал бразильца в дубль за то, что он отказался выходить на замену в матче с «Ромой».
Как отмечает источник, кроме этого «Шахтер» оштрафовал футболиста на ползарплаты. Скорее всего, Тайсон не будет играть за дубль и в конце сезона покинет клуб.
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Источник — Бомбардир
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