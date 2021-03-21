Новые переговоры. Как УЕФА планирует спасти ЛЧ и ЛЕ от Суперлиги

Ведущие европейские футбольные клубы по-прежнему стремятся получить новые полномочия, чтобы определять коммерческое будущее Лиги чемпионов.
УЕФА уже начал вести предварительные переговоры с Европейской ассоциацией клубов – группой, которая представляет интересы более 200 клубов – о создании совместного коммерческого предприятия, которое будет контролировать все права на еврокубки, а также спонсорство в них.
В настоящее время управление еврокубками осуществляется исключительно УЕФА, который ежегодно распределяет между клубами-участниками около 3,25 миллиардов евро в виде призовых и прав на телетрансляции.
Идея состоит в том, чтобы выработать альтернативный план тому, который поддерживает JPMorgan, стремящийся создать в Европе Суперлигу с годовым оборотом в 6 миллиардов долларов. Европейская ассоциация клубов хочет изменить управление еврокубками уже с 2024 года, что приведет, в том числе, к увеличению матчей между топовыми командами.
Кроме того, не исключено, что создание новой структуры между УЕФА и Европейской ассоциацией клубов приведет к более радикальным изменениям. Например, уже сейчас обсуждается возможность развития потоковых сервисов в Интернете, необходимых для просмотра болельщиками матчей, вместо существующей системы продажи телевизионных прав отдельным провайдерам.
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Источник — The Financial Times
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