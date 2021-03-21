Александр ЗИНЧЕНКО: «Чистые ворота! Ман Сити идет вперед»

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0) в четвертьфинале Кубка Англии. Александр Зинченко отыграл весь матч.
После игры украинец поделился эмоциями.
«Полуфинал! Чистые ворота! «Манчестер Сити» снова идет вперед», - написал Зинченко в Instagram.
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Источник — Sport.ua
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