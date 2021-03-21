ВИДЕО. Дело Палопа живет. Гол вратаря на 90+4 минуте принес Севилье ничью

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» сумела вырвать ничью в противостоянии с «Вальядолидом» в компенсированное время встречи. Отличился марокканский вратарь Яссин Буну, который наверняка щапомнит этот матч на всю жизнь.
Еще в одном матче «Уэска» и «Осасуна» поделили очки.
Чемпионат Испании. 28-й тур
«Вальядолид» – «Севилья» – 1:1
Голы: 1:0 – 44, пенальти Орельяна, 1:1 – 90+4 Буну.
Гол Буну
«Уэска» – «Осасуна» – 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Яссин Буну (Севилья).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фабиан Орельяна (Реал Вальядолид).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.