28-й тур
Реал Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Дело Палопа живет. Гол вратаря на 90+4 минуте принес Севилье ничью

Чудеса случаются

  • 21.03.2021 00:08
  • 231 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дело Палопа живет. Гол вратаря на 90+4 минуте принес Севилье ничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» сумела вырвать ничью в противостоянии с «Вальядолидом» в компенсированное время встречи. Отличился марокканский вратарь Яссин Буну, который наверняка щапомнит этот матч на всю жизнь.
 
Еще в одном матче «Уэска» и «Осасуна» поделили очки. 
 
Чемпионат Испании. 28-й тур
 
«Вальядолид» – «Севилья» – 1:1
Голы: 1:0 – 44, пенальти Орельяна, 1:1 – 90+4 Буну.

Гол Буну


 
«Уэска» – «Осасуна» – 0:0
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Яссин Буну (Севилья).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Фабиан Орельяна (Реал Вальядолид).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 00:13
    +1
    Севилья и вратарь забивающий гол неразлучные
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 21.03.2021 00:13
    +1
    Севилья и вратарь забивающий гол неразлучные
    Ссылка
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