ВИДЕО. Дело Палопа живет. Гол вратаря на 90+4 минуте принес Севилье ничью

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» сумела вырвать ничью в противостоянии с «Вальядолидом» в компенсированное время встречи. Отличился марокканский вратарь Яссин Буну, который наверняка щапомнит этот матч на всю жизнь.



Еще в одном матче «Уэска» и «Осасуна» поделили очки.



Чемпионат Испании. 28-й тур



«Вальядолид» – «Севилья» – 1:1

Голы: 1:0 – 44, пенальти Орельяна, 1:1 – 90+4 Буну.

Гол Буну





«Уэска» – «Осасуна» – 0:0



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