Боруссия из Менхенгладбаха разбила Шальке на выезде

В матче 26-го тура Бундеслиги «Шальке» в домашних стенах был бит менхенгладбахской «Боруссией».
Клуб из Гельзенкирхена продолжает пасти задних в турнирной таблице, вылет во вторую Бундеслигу все ближе.
«Боруссия» ведет борьбу за еврокубки, до шестого места четыре очка.
Чемпионат Германии. 26-й тур
«Шальке» – «Боруссия М» – 0:3
Голы: 0:1 – 15 Штиндль, 0:2 – 63 Лайнер, 0:3 – 72, автогол Реннов.
«Шальке» – Реннов, Виллиам (Очипка, 20), Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу, Маскарель, Сердар, Раман (Харит, 64), Хопп (Хунтелар, 76).
«Боруссия М» – Зоммер, Лайнер (Байер, 89), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 83), Крамер, Хофманн (Эмболо, 83), Нойхаус (Закария, 89), Плеа, Тюрам (Лазаро, 77).
Источник — Sport.ua
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