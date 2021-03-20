Боруссия из Менхенгладбаха разбила Шальке на выезде

В матче 26-го тура Бундеслиги «Шальке» в домашних стенах был бит менхенгладбахской «Боруссией».



Клуб из Гельзенкирхена продолжает пасти задних в турнирной таблице, вылет во вторую Бундеслигу все ближе.



«Боруссия» ведет борьбу за еврокубки, до шестого места четыре очка.



Чемпионат Германии. 26-й тур

«Шальке» – «Боруссия М» – 0:3

Голы: 0:1 – 15 Штиндль, 0:2 – 63 Лайнер, 0:3 – 72, автогол Реннов.

«Шальке» – Реннов, Виллиам (Очипка, 20), Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу, Маскарель, Сердар, Раман (Харит, 64), Хопп (Хунтелар, 76).

«Боруссия М» – Зоммер, Лайнер (Байер, 89), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 83), Крамер, Хофманн (Эмболо, 83), Нойхаус (Закария, 89), Плеа, Тюрам (Лазаро, 77).

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