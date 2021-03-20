ВИДЕО. Второй гол Степанюка, который снял все вопросы в матче с Олимпиком

В матче 19-го тура УПЛ «Ворскла» во втором тайме усилиями Руслана Степанюка сделала счет 3:0 после двух голов в первом тайме. Отметим, что первый гол Руслан забил на 13-й минуте встречи, второй – на 55-й.
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Источник — Sport.ua
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