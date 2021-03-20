Команду Малиновского признали лучшей в Италии. Гасперини - лучший тренер

«Аталанта» собрала награды

  • 20.03.2021 20:28
  • 1080 просмотров
  • 4 комментария
Команду Малиновского признали лучшей в Италии. Гасперини - лучший тренер
© Getty Images/Global Images Ukraine

В  Италии традиционно подводили итоги минувшего сезона, определив лучшего игрока, тренера и команду сезона.

Лучшей командой чемпионата признали «Аталанту», где выступает украинский хавбек Руслан Малиновский. Бергамская команда финишировала на 3-м месте.

Лучшим наставником стал тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Лучший игрок - форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 20:48
    0
    chehcr7rm, 20.03.2021 20:45
    А в чому логіка? Напевне найкраща команда чемпіонату яка виграла його
    Это итальянцы - у них все не как у людей.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 20.03.2021 20:45
    +1
    А в чому логіка? Напевне найкраща команда чемпіонату яка виграла його
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.03.2021 20:40
    0
    Дійсно, минулого року в них була симпатична команда
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:40
    +1
    У нас бы в жизни недали (например ЗОРЕ) такую награду. ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ КОМУ ДАВАТЬ!!!
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 20.03.2021 20:45
    +1
    А в чому логіка? Напевне найкраща команда чемпіонату яка виграла його
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:40
    +1
    У нас бы в жизни недали (например ЗОРЕ) такую награду. ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ КОМУ ДАВАТЬ!!!
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 20.03.2021 20:48
    0
    chehcr7rm, 20.03.2021 20:45
    А в чому логіка? Напевне найкраща команда чемпіонату яка виграла його
    Это итальянцы - у них все не как у людей.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 20.03.2021 20:40
    0
    Дійсно, минулого року в них була симпатична команда
    Ссылка
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