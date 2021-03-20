Команду Малиновского признали лучшей в Италии. Гасперини - лучший тренер

В Италии традиционно подводили итоги минувшего сезона, определив лучшего игрока, тренера и команду сезона.
Лучшей командой чемпионата признали «Аталанту», где выступает украинский хавбек Руслан Малиновский. Бергамская команда финишировала на 3-м месте.
Лучшим наставником стал тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Лучший игрок - форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Источник — Football-Italia
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