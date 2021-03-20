Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье состоится финал на турнире ATP Tour 500 в Акапулько.
В матче за титул сыграют грек Стефанос Циципас (№5 ATP) и немец Александер Зверев (№7 ATP).
Начало матча в 05:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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