ФОТО. Холанд забил 49 голов за 49 матчей в Боруссии

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Кельном» (2:2) в 26-м туре чемпионата Германии. На 90-й минуте он забил спасительный гол.

Всего в нынешней Бундеслиге он забил 21 мяч в 21 игре. Лидирует Левандовски с 35-ю голами.

Всего за Боруссию Дортмунд Холанд провел 49 матчей и забил в них 49 голов.