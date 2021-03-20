ФОТО. Холанд забил 49 голов за 49 матчей в Боруссии

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Кельном» (2:2) в 26-м туре чемпионата Германии. На 90-й минуте он забил спасительный гол.
Всего в нынешней Бундеслиге он забил 21 мяч в 21 игре. Лидирует Левандовски с 35-ю голами.
Всего за Боруссию Дортмунд Холанд провел 49 матчей и забил в них 49 голов.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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