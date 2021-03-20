ФОТО. Холанд забил 49 голов за 49 матчей в Боруссии

Норвежский форвард тянет немецкий клуб

  • 20.03.2021 19:27
  • 735 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Холанд забил 49 голов за 49 матчей в Боруссии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Кельном» (2:2) в 26-м туре чемпионата Германии. На 90-й минуте он забил спасительный гол.

Всего в нынешней Бундеслиге он забил 21 мяч в 21 игре. Лидирует Левандовски с 35-ю голами.

Всего за Боруссию Дортмунд Холанд провел 49 матчей и забил в них 49 голов.

holand-49-v-49
holand-49-v-49-foto-1
holand-49-v-49-foto-2
holand-49-v-49-foto-3
holand-49-v-49-foto-4

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 20.03.2021 19:41
    0
    майбутній Рон і Лео
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.03.2021 19:40
    +1
    Холланд хорош и за ним будущее футбола. Но левандовски машина. Вероятно лучший чистый форвард 2000-х
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 20.03.2021 19:40
    +1
    Холланд хорош и за ним будущее футбола. Но левандовски машина. Вероятно лучший чистый форвард 2000-х
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 20.03.2021 19:41
    0
    майбутній Рон і Лео
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности