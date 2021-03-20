Без Тайсона. Шахтер прибыл на матч против Львова

Претендент на титул сыграет против аутсайдера

  • 20.03.2021 19:45
  • 2781 просмотр
  • 3 комментария
Без Тайсона. Шахтер прибыл на матч против Львова
© shakhtar.com

«Шахтер» прибыл в Харьков, где в воскресенье состоится матч УПЛ против «Львова». Наставник Луиш Каштру взял на игру 22 футболистов. Отметим отсутствие Тайсона.

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Давид Хочолава, Витао, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Марлос, Дентиньо, Тете, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка, Манор Соломон

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч начнется в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.03.2021 20:12
    0
    На СКІФІ будуть грати)))
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    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:03
    +1
    adidas777, 20.03.2021 19:58
    Я так понял при Каштру Тайсон больше играть не будет.
    Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
    Он может больше и не сыграть за кротов.
    Соглашусь,тем более смысл наигрывать и давать практику игроку который включает быка и нытика. Летом он явно уйдет и тренеру лучше наигрывать другого игрока на позиции Тайсона,тем более с аутсайдером.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:58
    0
    Я так понял при Каштру Тайсон больше играть не будет.
    Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
    Он может больше и не сыграть за кротов.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 20.03.2021 20:03
    +1
    adidas777, 20.03.2021 19:58
    Я так понял при Каштру Тайсон больше играть не будет.
    Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
    Он может больше и не сыграть за кротов.
    Соглашусь,тем более смысл наигрывать и давать практику игроку который включает быка и нытика. Летом он явно уйдет и тренеру лучше наигрывать другого игрока на позиции Тайсона,тем более с аутсайдером.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 20.03.2021 20:12
    0
    На СКІФІ будуть грати)))
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 20.03.2021 19:58
    0
    Я так понял при Каштру Тайсон больше играть не будет.
    Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
    Он может больше и не сыграть за кротов.
    Ссылка
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