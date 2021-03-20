Без Тайсона. Шахтер прибыл на матч против Львова

«Шахтер» прибыл в Харьков, где в воскресенье состоится матч УПЛ против «Львова». Наставник Луиш Каштру взял на игру 22 футболистов. Отметим отсутствие Тайсона.
Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Пятов, Алексей Шевченко
Защитники: Додо, Давид Хочолава, Витао, Валерий Бондарь, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко
Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Маркос Антонио, Георгий Судаков, Марлос, Дентиньо, Тете, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка, Манор Соломон
Нападающий: Жуниор Мораес.
Матч начнется в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
Он может больше и не сыграть за кротов.
Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
Он может больше и не сыграть за кротов.
Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
Он может больше и не сыграть за кротов.
Там явный конфликт, а учитывая, что Тайсону осталось до лета всего ничего.
Он может больше и не сыграть за кротов.
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