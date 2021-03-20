28-й тур
Атлетик
1 : 1
Эйбар
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эйбар на выезде отобрал очки у Атлетика

Аутсайдер Ла Лиги дал бой команде из Бильбао

  • 20.03.2021 17:13
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Эйбар на выезде отобрал очки у Атлетика
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура чемпионата Испании по футболу «Эйбар», находящийся в подвале турнирной таблицы, сумел сыграть вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

«Атлетик» — «Эйбар» — 1:1
Голы: Берчиче, 9 — Кике Гарсия, 17

«Атлетик»: Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Весга (Дани Гарсия, 46), Муниаин (Морсильо, 75), Унаи Лопес (Венседор, 46), Беренгер (Ибаи Гомес, 75), Уильямс.
«Эйбар»: Дмитрович, Родригес (Инуи, 71), Арбилья, Рафа Соареш, Посо, Диоп, Алеиш Гарсия (Леон, 84), Хиль, Альварес, Оливейра, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 90).
Предупреждения: Мартинес (56), Посо (74).

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Источник — Sport.ua

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