Динамо U-21 не смогло обыграть сверстников из Руха

В поединке 19-го тура чемпионата Украины среди команд U-21 киевское «Динамо» дома сыграло вничью со львовским «Рухом» (2:2).
В составе киевской команды забитыми мячами отметились Бражко и Ванат. У «Руха» дубль на счету Рунича.
«Динамо» — «Рух» — 2:2
Голы: Бражко, 17, Ванат, 26 — Рунич, 10, 67, с пенальти
«Динамо»: 1. Моргун, 24. Тымчик 4. Биловар, 5. Михайленко (к), 6. Вивчаренко, 7. Надольский (18. Кузык, 71), 10. Ванат (9. Горбач, 71), 13. Клейтон (20. Завгородний, 76), 15. В.Волошин, 17. Бражко (11. Гаджук, 85), 21. Н.Волошин (14. Власов, 80).
«Рух»: 81. Бабичин, 27. Харжевский, 3. Веремеенко (к), 17. Слюсарь 26. Лень, 30 Копина, 90. Рудюк, 10. Литвиненко, 11. Рунич, 31. Лях, 9. Абдихоликов.
Предупреждения: Бражко (79), В.Волошин (85) – Копина (40), Веремеенко (80), Рунич (84).
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.