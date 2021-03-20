Динамо U-21 не смогло обыграть сверстников из Руха

Поединок 19-го тура чемпионата завершился ничьей 2:2

  • 20.03.2021 16:22
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Динамо U-21 не смогло обыграть сверстников из Руха
© ФК Динамо Киев

В поединке 19-го тура чемпионата Украины среди команд U-21 киевское «Динамо» дома сыграло вничью со львовским «Рухом» (2:2).

В составе киевской команды забитыми мячами отметились Бражко и Ванат. У «Руха» дубль на счету Рунича.

«Динамо» — «Рух» — 2:2
Голы: Бражко, 17, Ванат, 26 — Рунич, 10, 67, с пенальти

«Динамо»: 1. Моргун, 24. Тымчик 4. Биловар, 5. Михайленко (к), 6. Вивчаренко, 7. Надольский (18. Кузык, 71), 10. Ванат (9. Горбач, 71), 13. Клейтон (20. Завгородний, 76), 15. В.Волошин, 17. Бражко (11. Гаджук, 85), 21. Н.Волошин (14. Власов, 80).
«Рух»: 81. Бабичин, 27. Харжевский, 3. Веремеенко (к), 17. Слюсарь 26. Лень, 30 Копина, 90. Рудюк, 10. Литвиненко, 11. Рунич, 31. Лях, 9. Абдихоликов.
Предупреждения: Бражко (79), В.Волошин (85) – Копина (40), Веремеенко (80), Рунич (84).

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Источник — ФК Динамо Киев

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