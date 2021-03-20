Луиш КАШТРУ: «Не все зависит от нас, но Шахтер будет бороться за титул УПЛ»

Наставник рассчитывает закончить сезон в статусе чемпиона

  • 20.03.2021 17:48
  • 547 просмотров
  • 5 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Не все зависит от нас, но Шахтер будет бороться за титул УПЛ»
© shakhtar.com

«Шахтер» вылетел из Кубка Украины и Лиги Европы, а потому наставник Луиш Каштру намерен сосредоточиться на завоевании титула УПЛ.

«Чемпионат никак не связан с тем, что было в Лиге Европы. «Шахтер» продолжит идти по своему пути, будем бороться за титул, постараемся стать чемпионами. Это тяжело, но реально».

«Здесь не все будет зависеть от нас, нужно, чтобы помог соперник, но мы попытаемся закончить сезон на 1-м месте», - сказал Каштру.

Команда отстает от «Динамо» на 4 очка.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 20.03.2021 18:06
    -1
    Катьки и Ивановы услышали !
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    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 20.03.2021 17:58
    +1
    Как всегда , комментарии от бога...Он имел ввиду,что Динамо потеряет очки...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 17:56
    +3
    zzg77, 20.03.2021 17:52
    Вот он и проговорился!!! Надо чтобы помог Павелко!!!
    Павелко то само собой. Еще помогают Десна, Арендуполь, Минай, Львов. С этими командами невероятная бескомпромиссная борьба
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 17:52
    +2
    Вот он и проговорился!!! Надо чтобы помог Павелко!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.03.2021 17:49
    +2
    Не все залежить від нас? Судді як завжди допоможуть? Як з Олімпіком відмінять чисті голи у ворота шахти?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 17:56
    +3
    zzg77, 20.03.2021 17:52
    Вот он и проговорился!!! Надо чтобы помог Павелко!!!
    Павелко то само собой. Еще помогают Десна, Арендуполь, Минай, Львов. С этими командами невероятная бескомпромиссная борьба
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 20.03.2021 17:52
    +2
    Вот он и проговорился!!! Надо чтобы помог Павелко!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.03.2021 17:49
    +2
    Не все залежить від нас? Судді як завжди допоможуть? Як з Олімпіком відмінять чисті голи у ворота шахти?
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 20.03.2021 17:58
    +1
    Как всегда , комментарии от бога...Он имел ввиду,что Динамо потеряет очки...
    Ссылка
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