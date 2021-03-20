Луиш КАШТРУ: «Не все зависит от нас, но Шахтер будет бороться за титул УПЛ»

«Шахтер» вылетел из Кубка Украины и Лиги Европы, а потому наставник Луиш Каштру намерен сосредоточиться на завоевании титула УПЛ.

«Чемпионат никак не связан с тем, что было в Лиге Европы. «Шахтер» продолжит идти по своему пути, будем бороться за титул, постараемся стать чемпионами. Это тяжело, но реально».

«Здесь не все будет зависеть от нас, нужно, чтобы помог соперник, но мы попытаемся закончить сезон на 1-м месте», - сказал Каштру.

Команда отстает от «Динамо» на 4 очка.