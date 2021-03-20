Барселона намерена продлить контракт с юным полузащитником

Каталонская «Барселона» намерена сохранить в своем составе 18-летнего центрального полузащитника Илайша Мориба.
Текущий контракт Мориба с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. «Блаугранас» намерены предложить игроку новое долгосрочное соглашение. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг».
Мориба — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «блаугранас» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.
Источник — Mundo Deportivo
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