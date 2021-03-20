Боруссия Д повесила ценник на Брандта

Дортмундская «Боруссия» намерена продать 24-летнего немецкого атакующего полузащитника Юлиана Брандта будущим летом.

«Боруссия» отпустит футболиста, если получит предложение в размере €25 миллионов.

Брандт защищает цвета «Боруссии» с лета 2019 года после перехода из «Байера» за €25 миллионов. В текущем сезоне Брандт провел за немецкую команду 35 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Юлиана с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.