Боруссия Д повесила ценник на Брандта

Немецкий клуб готов продать футболиста за €25 миллионов

  • 20.03.2021 14:53
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Боруссия Д повесила ценник на Брандта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» намерена продать 24-летнего немецкого атакующего полузащитника Юлиана Брандта будущим летом.

«Боруссия» отпустит футболиста, если получит предложение в размере €25 миллионов.

Брандт защищает цвета «Боруссии» с лета 2019 года после перехода из «Байера» за €25 миллионов. В текущем сезоне Брандт провел за немецкую команду 35 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Юлиана с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник — Bild

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