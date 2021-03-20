Владимир ПЯТЕНКО: «Шахтер немного трясет»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «горняков» со «Львовом»

  • 20.03.2021 14:21
  • 252 просмотра
  • 3 комментария
Владимир ПЯТЕНКО: «Шахтер немного трясет»
© Футбол 1/2/3. Владимир Пятенко

Известный украинский тренер Владимир Пятенко поделился ожиданиями от поединка 19-го тура УПЛ «Львов» — «Шахтер».

«Есть ли у «Львова» шансы в матче с «Шахтером»? Тяжело сказать. «Шахтер» на сегодняшний день не так стабилен, как раньше, команду немного трясет. Но не думаю, что это такие серьезные проблемы, которые могут повлиять на команду в УПЛ. У «горняков» почти два состава сильных исполнителей. Поэтому наверняка в матче со «Львовом» будет ротация, и тот, кто выйдет на поле, будет стараться, чтобы оправдать доверие. Тем более, что «Шахтер» тоже закончил выступления в Лиге Европы и теперь должен сосредоточиться на том, чтобы догнать «Динамо», — считает Пятенко.

Матч «Львов» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 21 марта, в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 15:10
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 14:50
    Шахте нужно собраться и выиграть ВСЕ остальные матчи.
    Ну и 17 апреля непременно нужно унизить сурков
    Так и будет.
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 20.03.2021 15:03
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 14:50
    Шахте нужно собраться и выиграть ВСЕ остальные матчи.
    Ну и 17 апреля непременно нужно унизить сурков
    Размечтался. Трясущйся Шахтер со своей нынешней игрой каждый второй матч если не проиграет, то с трудом сведет к ничьей.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 14:50
    -1
    Шахте нужно собраться и выиграть ВСЕ остальные матчи.
    Ну и 17 апреля непременно нужно унизить сурков
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 15:10
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 14:50
    Шахте нужно собраться и выиграть ВСЕ остальные матчи.
    Ну и 17 апреля непременно нужно унизить сурков
    Так и будет.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.03.2021 15:03
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 14:50
    Шахте нужно собраться и выиграть ВСЕ остальные матчи.
    Ну и 17 апреля непременно нужно унизить сурков
    Размечтался. Трясущйся Шахтер со своей нынешней игрой каждый второй матч если не проиграет, то с трудом сведет к ничьей.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности