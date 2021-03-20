Владимир ПЯТЕНКО: «Шахтер немного трясет»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко поделился ожиданиями от поединка 19-го тура УПЛ «Львов» — «Шахтер».

«Есть ли у «Львова» шансы в матче с «Шахтером»? Тяжело сказать. «Шахтер» на сегодняшний день не так стабилен, как раньше, команду немного трясет. Но не думаю, что это такие серьезные проблемы, которые могут повлиять на команду в УПЛ. У «горняков» почти два состава сильных исполнителей. Поэтому наверняка в матче со «Львовом» будет ротация, и тот, кто выйдет на поле, будет стараться, чтобы оправдать доверие. Тем более, что «Шахтер» тоже закончил выступления в Лиге Европы и теперь должен сосредоточиться на том, чтобы догнать «Динамо», — считает Пятенко.

Матч «Львов» — «Шахтер» состоится в воскресенье, 21 марта, в 17:00.