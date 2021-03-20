Подолье завершило комплектование состава

Календарный матч 13 тура Второй лиги чемпионата Украины между «Подольем» и «Эпицентром» перенесен на 29 марта, возникшую паузу команда из Хмельницкого заполнила спаррингом с ФК «ОДЭК», выступающим в аматорском первенстве страны.

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин сообщил, что работа на трансферном рынке уже завершена, в его распоряжении 26 футболистов. Последним зимним новичком стал Юрий Малей из «Черкащины». По обоюдному согласию сторон были расторгнуты контракты с Артемом Галетой и Владиславом Бондарем. «Подолье» нацелилось завоевать одну из путевок в Первую лигу.

«Подолье» занимает второе место в группе А, набрав 25 очков и имея одну игру в запасе.