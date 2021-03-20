Подолье завершило комплектование состава

Команда намерена побороться за путевку в Первую лигу

  • 20.03.2021 13:40
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Подолье завершило комплектование состава
© ФК Подолье

Календарный матч 13 тура Второй лиги чемпионата Украины между «Подольем» и «Эпицентром» перенесен на 29 марта, возникшую паузу команда из Хмельницкого заполнила спаррингом с ФК «ОДЭК», выступающим в аматорском первенстве страны.

Главный тренер «Подолья» Виталий Костышин сообщил, что работа на трансферном рынке уже завершена, в его распоряжении 26 футболистов. Последним зимним новичком стал Юрий Малей из «Черкащины». По обоюдному согласию сторон были расторгнуты контракты с Артемом Галетой и Владиславом Бондарем. «Подолье» нацелилось завоевать одну из путевок в Первую лигу.

 «Подолье» занимает второе место в группе А, набрав 25 очков и имея одну игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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