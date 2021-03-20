ВИДЕО. 10 самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги

Единоличным лидером рейтинга стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн

  • 20.03.2021 13:30
  • 551 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. 10 самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость футболистов из клубов английской Премьер-лиги.

Первое место в списке занимает 27-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который оценивается в €120 миллионов.

На втором месте 28-летний египетский вингер «Тоттенхэма» Мохамед Салах, подешевевший на €10 миллионов (€110 миллионов).

Третьим стал 22-летний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, также подешевевший на €10 миллионов (€100 миллионов).

Топ-10 списка самых дорогих игроков АПЛ выглядит так:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PaNas2
    online
      PaNas2, 20.03.2021 13:49
    0
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 20.03.2021 13:38
    +1
    Бля,я и не заметил когда это Салах в Тотенхэм перешёл
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 20.03.2021 13:38
    +1
    Бля,я и не заметил когда это Салах в Тотенхэм перешёл
    Ссылка
    PaNas2
    online
      PaNas2, 20.03.2021 13:49
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности