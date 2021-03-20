ВИДЕО. 10 самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость футболистов из клубов английской Премьер-лиги.

Первое место в списке занимает 27-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который оценивается в €120 миллионов.

На втором месте 28-летний египетский вингер «Тоттенхэма» Мохамед Салах, подешевевший на €10 миллионов (€110 миллионов).

Третьим стал 22-летний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, также подешевевший на €10 миллионов (€100 миллионов).

Топ-10 списка самых дорогих игроков АПЛ выглядит так: