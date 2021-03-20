Владимир ПЯТЕНКО: «Динамо умеет держать удар»

Специалист поделился ожиданиями от поединка киевлян со львовским «Рухом»

  • 20.03.2021 12:31
  • 483 просмотра
  • 12 комментариев
Владимир ПЯТЕНКО: «Динамо умеет держать удар»
© Meta Ratings. Владимир Пятенко

Известный украинский тренер Владимир Пятенко поделился ожиданиями от поединка киевского «Динамо» с «Рухом» в 19-м туре УПЛ.

«Киевляне показали, что они сейчас достаточно сильны прежде всего психологически, команда умеет держать удар. Проиграв первый матч в Киеве «Вильярреалу», динамовцы спустя пару дней сумели достойно сыграть с «Зарей». Во втором тайме киевляне были убедительнее луганчан. Сейчас «Динамо» тоже проиграло ответный матч в Испании, но, думаю, это не скажется на их настрое на матч с «Рухом». Наоборот, сняв груз ответственности за еврокубки, динамовцы теперь сосредоточатся на чемпионате и будут максимально мотивированы, чтобы приблизиться к чемпионскому титулу», — считает Пятенко.

Матч «Динамо» — «Рух» состоится в воскресенье, 21 марта, в 17:00.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:37
    0
    JekFunny, 20.03.2021 13:22
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ну и что,у меня много аккаунтов на все не сделаешь клоны,у меня есть ещё акки joe777, zport,kobalenkobrevno,0-7,metalkh,fanceka,тайсон-плакса,Дина
    мо с Днепра,БроненосецПотёлкам !!!!ЭТО ВСЁ Я!!Я умней всех
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 20.03.2021 13:22
    +1
    pavelka, 20.03.2021 13:18
    Беженец, ты делаешь успехи. Одну запятую ты сумел поставить
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:18
    -2
    JekFunny, 20.03.2021 13:15
    Я тут десять лет писал за голубых сов и терпел унижения и дружил с такими мракобесами многоаковыми как шпрот,теперь всё будет по другому Славься Родной Шахтёр !!
    Беженец, ты делаешь успехи. Одну запятую ты сумел поставить
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 20.03.2021 13:15
    0
    Я тут десять лет писал за голубых сов и терпел унижения и дружил с такими мракобесами многоаковыми как шпрот,теперь всё будет по другому Славься Родной Шахтёр !!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:12
    -1
    JekFunny, 20.03.2021 13:09
    Вот почему я буду теперь болеть за кротов,в структуре Динамо одни мракобесы как шпрот, которые копируют чужие аккаунты и кучами их создают!
    Зачем ты позоришь Зарю и пишешь под ником shevsen, с аватаркой луганского клуба?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 20.03.2021 13:09
    -1
    pavelka, 20.03.2021 13:03
    Максимка. зачем ты одно и тоже на разных ветках пишешь? Все и так знают, что ты копируешь аккаунты болельщиков Динамо
    Вот почему я буду теперь болеть за кротов,в структуре Динамо одни мракобесы как шпрот, которые копируют чужие аккаунты и кучами их создают!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:03
    0
    JekFunny, 20.03.2021 13:00
    Всем привет!Звиняйте ,то на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    Максимка. зачем ты одно и тоже на разных ветках пишешь? Все и так знают, что ты копируешь аккаунты болельщиков Динамо
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 20.03.2021 13:03
    +2
    Динамо идет к чемпионству, и своего не упустит.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 20.03.2021 13:00
    -1
    Всем привет!Звиняйте ,то на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 12:58
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 12:54
    Униженных Вилларреалом можно брать голыми руками - они психологически и физически надломлены
    Страшно представить, что может сделать Львов с разгромленными Ромой колорадами
    Ссылка
    Xxx Xxx
    online
      Xxx Xxx, 20.03.2021 12:54
    -2
    Да, умеет, потому что бьют часто ахххаааа
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 20.03.2021 12:54
    -3
    Униженных Вилларреалом можно брать голыми руками - они психологически и физически надломлены
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 20.03.2021 13:03
    +2
    Динамо идет к чемпионству, и своего не упустит.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 20.03.2021 13:22
    +1
    pavelka, 20.03.2021 13:18
    Беженец, ты делаешь успехи. Одну запятую ты сумел поставить
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:37
    0
    JekFunny, 20.03.2021 13:22
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ну и что,у меня много аккаунтов на все не сделаешь клоны,у меня есть ещё акки joe777, zport,kobalenkobrevno,0-7,metalkh,fanceka,тайсон-плакса,Дина
    мо с Днепра,БроненосецПотёлкам !!!!ЭТО ВСЁ Я!!Я умней всех
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 20.03.2021 13:15
    0
    Я тут десять лет писал за голубых сов и терпел унижения и дружил с такими мракобесами многоаковыми как шпрот,теперь всё будет по другому Славься Родной Шахтёр !!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 13:03
    0
    JekFunny, 20.03.2021 13:00
    Всем привет!Звиняйте ,то на долго пропал,подписал контракт с кротами я,на три года,теперь на пять палок колбасы кошачьей мне давать будут больше в месяц,теперь все вместе Славься Родной Шахтёр!!!
    Максимка. зачем ты одно и тоже на разных ветках пишешь? Все и так знают, что ты копируешь аккаунты болельщиков Динамо
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 20.03.2021 12:58
    0
    Forever_smart, 20.03.2021 12:54
    Униженных Вилларреалом можно брать голыми руками - они психологически и физически надломлены
    Страшно представить, что может сделать Львов с разгромленными Ромой колорадами
    Ссылка
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