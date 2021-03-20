Владимир ПЯТЕНКО: «Динамо умеет держать удар»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко поделился ожиданиями от поединка киевского «Динамо» с «Рухом» в 19-м туре УПЛ.

«Киевляне показали, что они сейчас достаточно сильны прежде всего психологически, команда умеет держать удар. Проиграв первый матч в Киеве «Вильярреалу», динамовцы спустя пару дней сумели достойно сыграть с «Зарей». Во втором тайме киевляне были убедительнее луганчан. Сейчас «Динамо» тоже проиграло ответный матч в Испании, но, думаю, это не скажется на их настрое на матч с «Рухом». Наоборот, сняв груз ответственности за еврокубки, динамовцы теперь сосредоточатся на чемпионате и будут максимально мотивированы, чтобы приблизиться к чемпионскому титулу», — считает Пятенко.

Матч «Динамо» — «Рух» состоится в воскресенье, 21 марта, в 17:00.