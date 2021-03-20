Стало известно, в какой клуб хочет Холанд

Норвежский форвард «Боруссии» Дортмунд мечтает о мадридском «Реале»

  • 20.03.2021 12:21
  • 2600 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, в какой клуб хочет Холанд
© Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний нападающий дортмундской «Борусси» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский «Реал».

Футболистом интересуются едва ли не все европейские топ-клубы. Но сам Холанд отдает предпочтение именно «Реалу». «Сливочные» намерены выиграть гонку за футболиста, тем более, их альтернативная цель — Килиан Мбаппе — близок к продлению контракта с ПСЖ.

В текущем сезоне Холанд провел за Боруссию 30 матчей во всех турнирах, где забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €110 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 20.03.2021 12:32
    -1
    У него же сумма отступных 80 млн?
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности