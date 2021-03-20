Стало известно, в какой клуб хочет Холанд

20-летний нападающий дортмундской «Борусси» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский «Реал».

Футболистом интересуются едва ли не все европейские топ-клубы. Но сам Холанд отдает предпочтение именно «Реалу». «Сливочные» намерены выиграть гонку за футболиста, тем более, их альтернативная цель — Килиан Мбаппе — близок к продлению контракта с ПСЖ.

В текущем сезоне Холанд провел за Боруссию 30 матчей во всех турнирах, где забил 31 гол и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €110 миллионов.