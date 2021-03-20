ВИДЕО. Когда интервью с футболистом пошло не по плану

Как правило, интервью с футболистами идет по четкому сценарию: вопрос - развернутый ответ. Редко случается так, что футболисты выходят из себя или делают что-то неординарное. Но не в случае с сегодняшней подборкой. Поцелуи в прямом эфире, колкие ответы журналистам или и вовсе нежелание продолжать интервью.

В этом ролике интервью Зинченко, Ибрагимовича, Касильяся, Роналду и, конечно, самого лаконичного футболиста Холанда, чьи короткие ответы поставят в ступор любого журналиста.