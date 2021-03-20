Журналист и экс-тренер Академии Шахтера вошел в штаб сборной Украины

Журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» и экс-тренер Академии донецкого «Шахтера» Авраам Кампомар вошел в штаб национальной сборной Украины по футболу.

«Мой новый коллега по сборной Украины.

Давайте вместе проанализируем тактику и физику», — написал Микола Васильков, советник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, опубликовав совместное фото.

Авраам Кампомар родился в испанском городе Бургос, который расположен недалеко от Бильбао. Окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Работал главным тренером детско-юношеских команд, аналитиком в испанских клубах «Альбасете» и «Вальядолид» и тренером в Академии донецкого «Шахтера».

К команде телеканалов «Футбол 1/2/3» присоединился в 2016 году.