Журналист и экс-тренер Академии Шахтера вошел в штаб сборной Украины

Авраам Кампомар получил работу в украинской национальной команде

  • 20.03.2021 11:43
  • 402 просмотра
  • 6 комментариев
Журналист и экс-тренер Академии Шахтера вошел в штаб сборной Украины
© Футбол 1/2/3. Авраам Кампомар

Журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» и экс-тренер Академии донецкого «Шахтера» Авраам Кампомар вошел в штаб национальной сборной Украины по футболу.

«Мой новый коллега по сборной Украины.

Давайте вместе проанализируем тактику и физику», — написал Микола Васильков, советник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, опубликовав совместное фото.

Авраам Кампомар родился в испанском городе Бургос, который расположен недалеко от Бильбао. Окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Работал главным тренером детско-юношеских команд, аналитиком в испанских клубах «Альбасете» и «Вальядолид» и тренером в Академии донецкого «Шахтера».

К команде телеканалов «Футбол 1/2/3» присоединился в 2016 году.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 12:04
    0
    Осталось Соломона натурализировать, Авраам уже есть.
    Ссылка
    Sanya36
    online
      Sanya36, 20.03.2021 12:01
    +1
    В сборную уже берут сотрудников клубного канала шахтёра, а Буяльского нельзя
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 11:57
    +2
    А вы буяльского в сборную хотите))))
    Скажите вам не смешно?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 11:56
    +1
    Мыкола, ты ли это?!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 11:54
    +1
    Какие советники, такие и результаты.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 11:48
    +2
    в суді все про.рали, зате калічам своїм дають заробити
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.03.2021 11:57
    +2
    А вы буяльского в сборную хотите))))
    Скажите вам не смешно?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 11:48
    +2
    в суді все про.рали, зате калічам своїм дають заробити
    Ссылка
    Sanya36
    online
      Sanya36, 20.03.2021 12:01
    +1
    В сборную уже берут сотрудников клубного канала шахтёра, а Буяльского нельзя
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.03.2021 11:56
    +1
    Мыкола, ты ли это?!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 11:54
    +1
    Какие советники, такие и результаты.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 12:04
    0
    Осталось Соломона натурализировать, Авраам уже есть.
    Ссылка
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