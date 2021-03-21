В воскресенье, 21 марта, пройдет матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором сыграют «Лион» и ПСЖ.
Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимп Лион». Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Этот матч будет показан в прямом эфире на сервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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