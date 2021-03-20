ПСЖ предложил Мбаппе зарплату в 30 млн евро в год

Французский ПСЖ хочет продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе.
Парижане предложили 22-летнему игроку контракт с окладом в 30 миллионов евро в год.
Действующее соглашение Мбаппе истекает в июне 2022 года. Форвардом интересуются «Ливерпуль» и «Реал».
Отметим, что в этом сезоне француз провел за ПСЖ 35 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.
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Источник — L'Equipe
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