ПСЖ предложил Мбаппе зарплату в 30 млн евро в год

Парижане намерены сохранить свою звезду

  • 20.03.2021 10:11
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
ПСЖ предложил Мбаппе зарплату в 30 млн евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский ПСЖ хочет продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе. 

Парижане предложили 22-летнему игроку контракт с окладом в 30 миллионов евро в год.  

Действующее соглашение Мбаппе истекает  в июне 2022 года. Форвардом интересуются «Ливерпуль» и «Реал». 

Отметим, что в этом сезоне француз провел за ПСЖ 35 матчей, в которых забил 28 голов и отдал девять результативных передач.

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Источник — L'Equipe

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Киселев
    online
      Олег Киселев, 20.03.2021 10:14
    0
    Ну вот и будет ответ для всех, если подпишет то можно сказать с ПСЖ будет до конца, если опять отклонит, то вероятней всего перейдёт в Реал
    Ссылка
    Олег Киселев
    online
      Олег Киселев, 20.03.2021 10:14
    0
    Ну вот и будет ответ для всех, если подпишет то можно сказать с ПСЖ будет до конца, если опять отклонит, то вероятней всего перейдёт в Реал
    Ссылка
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