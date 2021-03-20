Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «С Металлистом 1925 сыграем на Арене Львов»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал о графике команды на ближайшее время.

«20 марта у футболистов «Агробизнеса» – выходной, а в воскресенье начнем подготовку к одному из центральных матчей весенней части сезона- с «Металлистом 1925». Кстати, состоится он 25 марта на «Арене-Львов». Мои подопечные с нетерпением ждут возможности сыграть на качественном газоне этого стадиона», - сказал Чижевский.