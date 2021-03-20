Львов – Шахтер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 19-го тура УПЛ

  • 20.03.2021 07:57
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Львов – Шахтер. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ПФК Львов

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Украины «Львов» - «Шахтер».

«Впереди поединки сборных, и «Шахтер» не собирается терять очки, несмотря на интенсивный график матчей. «Горняки» это сделали и в предыдущем туре, обыграв сильную «Десну» (4:0). Так как газон готовили к матчам сборной Украины, «Львову» не разрешили играть на «Арене Львов», и в связи с этим команда две недели не имела необходимой игровой практики. Легко ли это для команды? Могу сказать, что это не так просто, как кажется. Это очень сложно. Никакие тренировки, двухсторонки и товарищеские матчи не идут ни в какое сравнение с официальными играми.

Уровень мастерства у игроков «Шахтера» очень высок. Психологически от этого поединка львовская команда может получить только позитив. Могут они взять очки? Да, могут! А что им терять? Могут также набраться опыта в игре с командой, которая представляет Украину в еврокубках. Можно сравнить свой уровень в матче с таким сильным соперником.

Есть ли шансы у галичан взять очки? Шансы теоретически есть всегда. Но в данной ситуации – это сделать очень сложно, потому что «Шахтер» покинул Лигу Европы, проиграв в обоих матчах «Роме», а до этого также вылетел из Кубка Украины, уступив «Агробизнесу». Теперь главная задача «горняков» - это чемпионство в УПЛ. Будет ли ротация состава у «Шахтера»? Думаю, небольшая будет, но экспериментировать они не будут. Хотя в старте могут появиться футболисты, которые в поединке с «Ромой» были на замене.

«Шахтер» будет стараться в рамках УПЛ вообще не терять очки, чтобы постараться догнать «Динамо». Покажите мне человека, который скажет, что «Шахтер» потеряет в матче со «Львовом» очки? Кроме фанатов «Львова». Но молодцы, что львовские фанаты этого хотят, это нормальная ситуация. Но «Шахтер» хочет взять три очка. Недооценки с их стороны не будет, так как в еврокубках они проиграли, а ребятам из сборных захочется показать, что они в хорошем тонусе», – сказал Грозный.

Матч «Львов» – «Шахтер» состоится 21 марта. Начало встречи - в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Николай Степанюк, Sport.ua

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