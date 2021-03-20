Рома – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 28-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Наполи»:

«Наполи» по потерянным очкам в Серии А уже в лигочемпионовской четверке. Почему неаполитанцы так добавили? Потому что они вылетели в Лиге Европы от «Гранады», а в Кубке Италии от «Аталанты». В адрес «Наполи» ушло много критики со стороны СМИ и фанатов. Им пришлось полностью сосредоточиться на Серии А. Гаттузо – характерный тренер и характерный человек, что позволило неаполитанцам начать успешно играть в чемпионате Италии. В Серии А они в четырех предыдущих матчах раз сыграли вничью и трижды победили, и в выездном матче с «Миланом» (1:0).

Удивительно, но «Рома» – единственная итальянская команда, которая продолжает играть в еврокубках. Римлян очень сильно критикуют. Никого так не критикуют, как «Рому». Другие итальянские клубы вылетели, их не так критикуют. «Рома» продолжает играть в Лиге Европы, и ее критикуют. Почему? Их критикуют за качество игры и игру в обороне. В СМИ обсуждают смену главного тренера Фонсеки и то, что ряд футболистов выставят на трансфер. Для всех них каждая игра решающая.

Было очевидно, что «Рома» готовится к матчу с «Наполи», потому что группа ведущих игроков римлян не вышла в старте на ответный матч с «Шахтером», который «джаллоросси» в Киеве выиграли (2:1). У «Ромы» травмирован их лидер Мхитарян, а он очень важен для команды.

«Наполи» гораздо меньше «Ромы» пропускает. Неаполитанцы практически не играют вничью. Это соответствует характеру Гаттузо. У неаполитанцев осталась в игре философия Сарри, что помогает им достигать результата. «Наполи» создает очень много моментов и умеет терпеть, научившись выжимать максимум из сложных ситуаций. Яркий пример: победа над «Миланом» со счетом 1:0.

Я думаю, «Наполи» не проиграет «Роме». Я даже ближе к тому, что неаполитанцы выиграют. Но я понимаю, что и римляне не имеют права проигрывать. Фонсека это понимает. Но и Гаттузо тоже понимает, что ему нельзя уступать. Оба тренера после поражения могут получить порцию критики, и в СМИ могут снова начать говорить об их замене. Поэтому матч будет интересен, обе команды постараются победить», – сказал Грозный.

Матч «Рома» – «Наполи» состоится 21 марта. Начало встречи – в 21:45.