Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер» – «Манчестер Юнайтед».

«Кубковые матчи не идут в сравнение с поединками чемпионата. Это разные турниры.

МЮ находится в хорошем настроении. Манкунианцы на выезде победили «Милан» в Лиге Европы (1:0) и вышли в четвертьфинал. Им играть с «Гранадой», и они видят себя победителями этой пары. МЮ является главным претендентом на победу в Лиге Европы.

В АПЛ команды занимают высокие места. МЮ с 57 очками идет вторым, а «Лестер» с 56 баллами расположился на третьей строчке. Команды из Манчестера в этом году на коне. Сити и Юнайтед продолжают борьбу в еврокубках и являются лидерами АПЛ. Этот сезон идет под диктовку команд из Манчестера.

«Лестер» проводит очень хороший сезон, но только на внутренней арене. В Лиге Европы «лисы» дважды уступили пражской «Славии».

Манкунианцы имеют два равноценных качественных состава и намерены побеждать во всех матчах и во всех турнирах. Так, перед кубковым матчем «Лестер» свежее, так как он уже не играет в еврокубках. Но МЮ это компенсирует позитивом в связи с выходом в четвертьфинал Лиги Европы.

Матч не будет открытым. МЮ сыграет в свой футбол, будет играть первым номером, активно используя фланги, получая преимущество в центральной зоне. У МЮ шикарные стандарты. И у них шансов больше. Я думаю, «Манчестер Юнайтед» выигрывает и пройдет в Кубке Англии далее. Это футбол, всякое бывает, борьба будет. Но, мне кажется, у МЮ потенциал выше», – считает Грозный.

Матч «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» состоится 21 марта. Начало встречи – в 19:00.