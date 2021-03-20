Лион – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 30-го тура французской Лиги 1

  • 20.03.2021 02:37
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Лион – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 30-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ».

«Лион» после осечки в поединке с «Монпелье» (1:2) пять матчей кряду не проигрывает (3 победы и 2 ничьи).

«ПСЖ» после ничьи с «Барселоной» (1:1) в предыдущем туре чемпионата Франции неожиданно уступил в Париже «Нанту» (1:2), что стало вторым поражением парижан за месяц. Ранее они на своем поле уступили «Монако» (0:2) и также после игры Лиги чемпионов с «блаугранас». Но 17-го марта в матче 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» реабилитировался и победил «Лилль» с уверенным счетом 3:0.

Во Франции состоится главное дерби этого тура. Это будет в чем-то игра за чемпионство. После нескольких сезонов, когда была гегемония «ПСЖ», сейчас в Лиге 1 идет очень серьезная борьба за чемпионский титул. За трофей борются «Лилль», «ПСЖ» и «Лион», а также в какой-то мере «Монако», который, правда, немного отстает от тройки лидеров.

Я думаю, в этой игре будет очень много борьбы, соперники не будут уступать друг другу. Мне кажется «Лион» с «ПСЖ» сыграют вничью, что пойдет на пользу «Лиллю», - сказал Бартулович.

Матч «Лион» – «ПСЖ» состоится 21 марта. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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