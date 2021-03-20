Реал Сосьедад – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 28-го тура Ла Лиги

  • 20.03.2021 01:59
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Реал Сосьедад – Барселона. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 28-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» – «Барселона»:

«Реал Сосьедад» после четырехматчевой серии матчей без поражений (2 победы и 2 ничьи), в которых команда из Сан-Себастьяна пропустила лишь один мяч, уступил на выезде крепкой «Гранаде» со счетом 0:1. Сейчас баски идут на пятом месте в чемпионате Испании.

«Барселона» после того, как вылетела из Лиги чемпионов, очень уверенно переиграла на «Камп Ноу» «Уэску» со счетом 4:1. «Блаугранас» расположились на второй позиции в испанской Примере.

Это будет одна из самых интересных игр этого тура чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» находится высоко в турнирной таблице Ла Лиги и борется за еврокубковые места. Но, конечно же, «Барселона» не хочет терять очки и увеличивать отставание от мадридского «Атлетико». Каталонцам нужна только победа в матче с басками. Я думаю, что «Барселона» с минимальным счетом выиграет у «Реала Сосьедад», – сказал Бартулович.

Матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» состоится 21 марта. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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