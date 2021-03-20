Монако отправил 4 мяча в ворота Сент-Этьена и продолжает чемпионскую гонку

19 марта в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 30-го тура.
«Монако» отправил 4 мяча в ворота «Сент-Этьена» (4:0) и продолжает чемпионскую гонку.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (63), «ПСЖ», «Лион» (по 60), «Монако» (59), «Марсель», «Ланс» (по 45).
Лига 1. 30-й тур
«Сент-Этьен» – «Монако» – 0:4
Голы: Йоветич, 13, Тшуамени, 54, Диоп, 64, Диатта, 76.
Нереализованный пенальти: Йоветич, 12 (штанга).
«Сент-Этьен»: Байич, Дебюши, Колодзейчак, Трауко (Аби, 46), Сиссе, Соу, Будебуз (Юссуф, 60), Камара, Нейу (Модест, 67), Хазри (Ривера, 68), Буанга (Муффек, 81).
«Монако»: Леком, Сидибе, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Головин (Бен Йеддер, 76), Кайю Энрике (Балло-Туре, 84), Тшуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Фофана, Йоветич (Диатта, 76), Фолланд.
Предупреждения: Йоветич, 38. Бадиашиле, 44. Модест, 90.
Судья: Лесаж.
19 марта. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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