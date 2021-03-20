Парма уступила дома Дженоа и может покинуть элитный дивизион

19 марта прошел стартовый матч 28-го тура чемпионата Италии.
«Парма» уступила дома «Дженоа» (1:2) и может покинуть элитный дивизион. Оба мяча у генуэзцев забил Джанлука Скамакка.
Лидеры Серии A: «Интер» (65), «Милан» (56), «Ювентус» (55), «Аталанта» (52), «Наполи», «Рома» (по 50), «Лацио» (46).
Серия А. 28-й тур
«Парма» – «Дженоа» – 1:2
Голы: Пелле, 16 – Скамакка, 50, 69.
«Парма»: Сепе, Бани (Гальоло, 71), Конти, Пеццелла (Бузи, 79), Осорио, Куцка, Куртич (Эрнани, 79), Бругман (Зиркзе, 79), Пелле, Карамо (Михайла, 64), Ман.
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра (Пьяца, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Бираски, 68), Зайц (Ровелла, 90), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).
Предупреждения: Бани, 19. Пеццелла, 57. Пелле, 71. Радованович, 72. Бругман, 78. Бираски, 84. Куцка, 90+5.
Судья: Довери.
19 марта. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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