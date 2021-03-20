Бетис нанес поражение Леванте в борьбе за зону еврокубков

19 марта прошел стартовый матч 28-го тура чемпионата Испании.
«Бетис» нанес поражение «Леванте» (2:0) в борьбе за зону еврокубков.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (63), «Барселона» (59), «Реал» (57), «Севилья» (54), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 45), «Вильярреал» (40).
Ла Лига. 28-й тур
«Бетис» – «Леванте» – 2:0
Голы: Н.Фекир, 70, Хуанми, 75.
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Н.Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 66), Борха Иглесиас (Хоакин, 90), Лайнес (Хуанми, 66).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон (Дуарте, 83), Вукчевич (Сон, 77), Барди, Рохер, Моралес (Малса, 77), Гомес, Де Фрутос.
Предупреждения: Родригес, 57. Виллиам Карвалью, 84.
Судья: Хиль Мансано.
19 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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