28-й тур
Реал Бетис
2 : 0
Леванте
19.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис нанес поражение Леванте в борьбе за зону еврокубков

19 марта прошел стартовый матч 28-го тура чемпионата Испании

  • 20.03.2021 00:59
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Бетис нанес поражение Леванте в борьбе за зону еврокубков
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта прошел стартовый матч 28-го тура чемпионата Испании.

«Бетис» нанес поражение «Леванте» (2:0) в борьбе за зону еврокубков.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (63), «Барселона» (59), «Реал» (57), «Севилья» (54), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 45), «Вильярреал» (40).

Ла Лига. 28-й тур

«Бетис» – «Леванте» – 2:0

Голы: Н.Фекир, 70, Хуанми, 75.

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Н.Фекир, Родригес (Виллиам Карвалью, 66), Борха Иглесиас (Хоакин, 90), Лайнес (Хуанми, 66).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон (Дуарте, 83), Вукчевич (Сон, 77), Барди, Рохер, Моралес (Малса, 77), Гомес, Де Фрутос.

Предупреждения: Родригес, 57. Виллиам Карвалью, 84.

Судья: Хиль Мансано.

19 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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