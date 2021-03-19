Александр ДЕНИСОВ: «Не нужно делать катастрофу»

Известный журналист – о вылете «Динамо» и «Шахтера» из Лиги Европы

  • 19.03.2021 23:23
  • 419 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Не нужно делать катастрофу»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итоги еврокубкового сезона для наших грандов.

«Вспоминая начало пути, невольно вспоминается цитата Андре Вилаша-Боаша: «Чтобы обос*аться в Лиге Чемпионов нужно туда попасть. Вот мы туда попали и обос*ались». Мы не можем применить эту цитату ни к Шахтеру, ни к Динамо. Игра наших команд в Лиге Чемпионов можно сравнить с украинской зимой - от минус 15 до плюс 15. Но все равно команды сумели выйти в еврокубковую весну. Были пройдены Маккаби и Брюгге. И много бы камней летело в сторону наших команд, если бы они не прошли этих соперников.

Я считаю, что нам не нужно делать катастрофу из поражения наших команд. Таковы реалии - ну не бегут они, вот такой их ресурс. Главное, чтобы клубы понимали, что делать дальше. Самое страшное - не само поражение, а отсутствие действия. Мне кажется, очевидны выводы касательно Шахтера и Динамо. Я считаю, что Шахтер не дожал свою историю с Ромой, как и Динамо с Вильярреалом, особенно в первом матче. Когда Луческу снял Цыганкова после первого тайма, стало понятно, что мыслями он уже не в Лиге Европы, а в борьбе за золото чемпионата Украины. Такой же сценарий теперь и у Шахтера. Прямая путевка в Лигу Чемпионов только одна», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2021 23:44
    0
    nicksaf, 19.03.2021 23:37
    Так вы ж говорили, что шахтё выграет ЛЕ. А вы даже не можете уже сколько лет повторить рекорд ДД.
    Какой рекорд, клоун?
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.03.2021 23:40
    -1
    Денісов, немає вже прямої путівки, будете без грошей і навіть проходити кваліфікацюі.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.03.2021 23:37
    -2
    Так вы ж говорили, что шахтё выграет ЛЕ. А вы даже не можете уже сколько лет повторить рекорд ДД.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:35
    -2
    Зализывает рану-как пёс шолудивый!!!! Дайте критики на команду, руководство, а главное на тренера БЕЗХРЕБЕТНОГО,ИНФАЛЬТИВНОГО,пусть даст отчёт о проделанной работе в евротурнире,ато сидит шото чмокает и думает как в Лиссабон смотаться и Мадейрочки попить.
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    Хоакин Гусман Лоэра
      Хоакин Гусман Лоэра, 19.03.2021 23:35
    0
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2021 23:44
    0
    nicksaf, 19.03.2021 23:37
    Так вы ж говорили, что шахтё выграет ЛЕ. А вы даже не можете уже сколько лет повторить рекорд ДД.
    Какой рекорд, клоун?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
      Хоакин Гусман Лоэра, 19.03.2021 23:35
    0
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