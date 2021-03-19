Александр ДЕНИСОВ: «Не нужно делать катастрофу»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итоги еврокубкового сезона для наших грандов.

«Вспоминая начало пути, невольно вспоминается цитата Андре Вилаша-Боаша: «Чтобы обос*аться в Лиге Чемпионов нужно туда попасть. Вот мы туда попали и обос*ались». Мы не можем применить эту цитату ни к Шахтеру, ни к Динамо. Игра наших команд в Лиге Чемпионов можно сравнить с украинской зимой - от минус 15 до плюс 15. Но все равно команды сумели выйти в еврокубковую весну. Были пройдены Маккаби и Брюгге. И много бы камней летело в сторону наших команд, если бы они не прошли этих соперников.

Я считаю, что нам не нужно делать катастрофу из поражения наших команд. Таковы реалии - ну не бегут они, вот такой их ресурс. Главное, чтобы клубы понимали, что делать дальше. Самое страшное - не само поражение, а отсутствие действия. Мне кажется, очевидны выводы касательно Шахтера и Динамо. Я считаю, что Шахтер не дожал свою историю с Ромой, как и Динамо с Вильярреалом, особенно в первом матче. Когда Луческу снял Цыганкова после первого тайма, стало понятно, что мыслями он уже не в Лиге Европы, а в борьбе за золото чемпионата Украины. Такой же сценарий теперь и у Шахтера. Прямая путевка в Лигу Чемпионов только одна», - сказал Денисов.