Лейпциг обыграл Арминию и вплотную приблизился к Баварии

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде обыграл «Арминию» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Марсель Забитцер.

Чемпионат Германии. 26-й тур

«Арминия» – «Лейпциг» – 0:1

Гол: Забитцер, 46.

«Лейпциг» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги и теперь отстает от «Баварии» на одно очко, но у мюнхенцев есть игра в запасе. «Арминия» находится на 15-й строчке.