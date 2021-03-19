Лейпциг обыграл Арминию и вплотную приблизился к Баварии

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде обыграл «Арминию» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Марсель Забитцер.
Чемпионат Германии. 26-й тур
«Арминия» – «Лейпциг» – 0:1
Гол: Забитцер, 46.
«Лейпциг» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Бундеслиги и теперь отстает от «Баварии» на одно очко, но у мюнхенцев есть игра в запасе. «Арминия» находится на 15-й строчке.
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Источник — Sport.ua
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