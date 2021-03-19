Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Эвертон» – «Ман Сити».

«Ман Сити» в хорошем настроении подходит к этому матчу. После двух уверенных побед в АПЛ (5:2 и 3:0) «горожане» также уверенно выиграли в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0), чем обеспечили себе выход в четвертьфинал самого престижного еврокубка.

А «Эвертон» после трехматчевой победной серии в двух подряд поединках уступил «Челси» (0:2) и «Бернли» (1:2).

Нас ожидает очень интересная игра, потому что «Эвертон» в этом сезоне в принципе неплохо выступает. А «Ман Сити» хочет выигрывать любой трофей и хочет побеждать во всех турнирах. Кубок Англии также находится у «горожан» в приоритете. В игре с «Эвертоном», я думаю, «Ман Сити» постарается обыграть «ирисок» и пройти в полуфинал Кубка Англии.

Я ставлю на то, что «Ман Сити» выиграет этот матч и пройдет дальше в Кубке Англии», - сказал Бартулович.

Матч «Эвертон» - «Ман Сити» состоится 20-го марта. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».