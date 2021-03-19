Доротея ВИРЕР: «Чувствую себя намного лучше, чем по ходу всего сезона»

Биатлонистка сборной Италии Доротея Вирер прокомментировала второе место в спринте на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Гонка удалась. Я хорошо сработала на огневых, хотя, с последней мишенью на стрельбе лежа и с первой - на стойке, были трудности. Сегодня хотела пройти гонку без промахов, и это удалось. На трассе было тяжело, особенно на первом круге. Но, думаю, все прошло хорошо.

После своего финиша совсем не следила за гонкой. Не была уверенна, что смогу остаться на пьедестале. Сегодня я показала не лучшую скорость, а многим девушкам только предстояло выйти на старт. В итоге я осталась на пьедестале. Очень рада второму месту.

Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем по ходу всего сезона. Уже нет той тотальной усталости и я могу прикладывать больше усилий на трассе, показывая более высокую скорость. Думаю, это хорошо для моего психологического состояния. Приятно осознавать, что могу закончить сезон высоким результатом.

В преследовании, как всегда, важно будет пройти огневые без промахов. Сейчас я уже не так уверенна в своей стрельбе. Буду стараться, посмотрим, что из этого выйдет», - сказала Вирер.