ФОТО. Чересчур полосатое. Оригинальное поле в матче Балкан против Никополя

19 марта прошел поединок 13-го тура Второй лиги между командами «Балканы» Заря и «Никополь» (0:0).
Очень оригинально выглядит поле стадиона им. Любчика в с. Маяки Одесской области.
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Источник — YouTube
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А то що воно оригінальне ми з заголовку, підзаголовку і опису вже зрозуміли
При сильном выносе за мячом через забор к кому то придётся перелазить. Прям как в детстве!
А то що воно оригінальне ми з заголовку, підзаголовку і опису вже зрозуміли
При сильном выносе за мячом через забор к кому то придётся перелазить. Прям как в детстве!
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