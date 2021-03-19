ФОТО. Чересчур полосатое. Оригинальное поле в матче Балкан против Никополя

Очень интересно выглядит поле стадиона им. Любчика в с. Маяки Одесской обл.

  • 19.03.2021 21:28
  • 1487 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Чересчур полосатое. Оригинальное поле в матче Балкан против Никополя
© YouTube

19 марта прошел поединок 13-го тура Второй лиги между командами «Балканы» Заря и «Никополь» (0:0).

Очень оригинально выглядит поле стадиона им. Любчика в с. Маяки Одесской области.

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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 19.03.2021 22:02
    +1
    А можна по конкретніше написати що з полем?
    А то що воно оригінальне ми з заголовку, підзаголовку і опису вже зрозуміли
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.03.2021 21:55
    -1
    Там травы нет, решили подкрасить, как любят делать запоребриковые
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 21:53
    0
    как арбуз))
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 19.03.2021 21:51
    0
    Антураж тоже просто супер!
    При сильном выносе за мячом через забор к кому то придётся перелазить. Прям как в детстве!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.03.2021 21:38
    0
    Прикольно)
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 19.03.2021 22:02
    +1
    А можна по конкретніше написати що з полем?
    А то що воно оригінальне ми з заголовку, підзаголовку і опису вже зрозуміли
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 21:53
    0
    как арбуз))
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 19.03.2021 21:51
    0
    Антураж тоже просто супер!
    При сильном выносе за мячом через забор к кому то придётся перелазить. Прям как в детстве!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.03.2021 21:38
    0
    Прикольно)
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