Какая разница. Известный паблик 433 перепутал киевское и московское Динамо

Известный футбольный паблик 433 в Instagram перепутал киевское и московское «Динамо».
В публикации с результатами ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы на картинке с результатом матча «Вильярреал» – «Динамо» (2:0) была размещена старая эмблема московского «Динамо».
Комментарии об ошибке написали многие украинцы, и администраторам паблика пришлось принести извинения.
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Источник — Instagram
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