Какая разница. Известный паблик 433 перепутал киевское и московское Динамо

После жалоб администраторам паблика пришлось принести извинения

  • 19.03.2021 20:32
  • 1351 просмотр
  • 3 комментария
Какая разница. Известный паблик 433 перепутал киевское и московское Динамо
© Instagram 433

Известный футбольный паблик 433 в Instagram перепутал киевское и московское «Динамо».

В публикации с результатами ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы на картинке с результатом матча «Вильярреал» – «Динамо» (2:0) была размещена старая эмблема московского «Динамо».

Комментарии об ошибке написали многие украинцы, и администраторам паблика пришлось принести извинения.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 21:55
    +1
    так бы мы и не знали про этот "известный" паблик, если б он не обосрался
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 19.03.2021 21:28
    0
    Тому що не потрібно було брати Суркісам емблему масковьского Динамо Не купляю ні футболки, ні шалики з сучасною емблемою київського Динамо.... западло з московською емблемою ходити
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 21:05
    +1
    Известный футбольный паблик...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 21:55
    +1
    так бы мы и не знали про этот "известный" паблик, если б он не обосрался
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 21:05
    +1
    Известный футбольный паблик...
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 19.03.2021 21:28
    0
    Тому що не потрібно було брати Суркісам емблему масковьского Динамо Не купляю ні футболки, ні шалики з сучасною емблемою київського Динамо.... западло з московською емблемою ходити
    Ссылка
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