ВИДЕО. Заря просматривает камерунского опорника

Луганская «Заря» продолжает поиски талантливых футболистов на перспективу. После подписания молодых игроков Максима Хланя и Рэймонда Овусу, в тренировочный лагерь луганчан прибыл ещё один потенциальный новичок.
Это камерунский футболист бельгийской команды «Эйпен» Пьер Аконо. 20-летний футболист играет на позиции опорного полузащитника.
В его активе значится один матч за национальную сборную. Окончательное решение по этому игроку будет принято позже.
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Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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