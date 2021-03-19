ВИДЕО. Заря просматривает камерунского опорника

Луганская «Заря» продолжает поиски талантливых футболистов на перспективу. После подписания молодых игроков Максима Хланя и Рэймонда Овусу, в тренировочный лагерь луганчан прибыл ещё один потенциальный новичок.

Это камерунский футболист бельгийской команды «Эйпен» Пьер Аконо. 20-летний футболист играет на позиции опорного полузащитника.

В его активе значится один матч за национальную сборную. Окончательное решение по этому игроку будет принято позже.