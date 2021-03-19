Остап МАРКЕВИЧ: «Новое поле? Играть можно»

Наставник «Мариуполя» - о состоянии газона на домашнем стадионе

  • 19.03.2021 19:42
  • 1004 просмотра
  • 2 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Новое поле? Играть можно»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

В субботу, 20 марта «Мариуполь» в 19-м туре УПЛ примет «Минай». Для команды это будет первый матч в сезоне на домашнем стадионе.

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего поединка:

– Наконец-то игра на домашнем поле. Ждали этого?
– На этот вопрос ответ не требуется. Конечно, ждали. Эксперимент, который мы вынужденно провели, играя постоянно на выезде, оказался для нас сложным. Однако мы получили бесценный опыт, который закалил и объединил нас. Эта ситуация привела к тому, что мы провели невыразительный матч против «Колоса». Но за исключением этого матча, во всех встречах мы выглядели хорошо, а в чем-то и превосходили соперников. Но фактор чужого поля все же весом.

– Все следующие матчи до конца сезона будете проводить дома?
– Очень надеемся на это.

– Вы уже смотрели новое поле?
– Да, конечно. Сейчас оно выглядит довольно неплохо, надеемся, в субботу будет в еще лучшем состоянии. Трава еще достаточно молодая, но играть можно.

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Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 20:09
    +1
    С Богом! И никому спуску не давать. За все поездки и мучения. Огонь!
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 19.03.2021 19:51
    0
    Фарманели сейчас усех подряд чпокать будут, я думаю...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 20:09
    +1
    С Богом! И никому спуску не давать. За все поездки и мучения. Огонь!
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 19.03.2021 19:51
    0
    Фарманели сейчас усех подряд чпокать будут, я думаю...
    Ссылка
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