Остап МАРКЕВИЧ: «Новое поле? Играть можно»

В субботу, 20 марта «Мариуполь» в 19-м туре УПЛ примет «Минай». Для команды это будет первый матч в сезоне на домашнем стадионе.

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего поединка:

– Наконец-то игра на домашнем поле. Ждали этого?

– На этот вопрос ответ не требуется. Конечно, ждали. Эксперимент, который мы вынужденно провели, играя постоянно на выезде, оказался для нас сложным. Однако мы получили бесценный опыт, который закалил и объединил нас. Эта ситуация привела к тому, что мы провели невыразительный матч против «Колоса». Но за исключением этого матча, во всех встречах мы выглядели хорошо, а в чем-то и превосходили соперников. Но фактор чужого поля все же весом.

– Все следующие матчи до конца сезона будете проводить дома?

– Очень надеемся на это.

– Вы уже смотрели новое поле?

– Да, конечно. Сейчас оно выглядит довольно неплохо, надеемся, в субботу будет в еще лучшем состоянии. Трава еще достаточно молодая, но играть можно.