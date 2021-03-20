Колос – Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 20.03.2021 00:17
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Колос – Заря. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© zarya-lugansk.com

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Украины «Колос» – «Заря».

«Нас ожидает интересный матч. Обе команды находятся на хорошем ходу. «Колос» и «Заря» демонстрируют качественный хороший футбол, побеждают и борются за высокие места в УПЛ. Коваливцы сейчас идут с 26 очками на шестом месте в УПЛ, а луганчане с 32 баллами расположились на третьей позиции. В предыдущем туре «Колос» с уверенным счетом выиграл на выезде у «Мариуполя» (4:1), а «Заря» в Запорожье уступила «Динамо» со счетом 0:2.

В предыдущем туре команде Виктора Скрипника не удалось взять очки, поэтому я поставлю, что в выездном поединке с «Колосом» «Заря» не проиграет. Да, поставлю на луганчан Х2», - сказал Козьбан.

Матч «Колос» – «Заря» состоится 21 марта. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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