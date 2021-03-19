Жеребьевка Лиги Чемпионов. Букмекеры назвали фаворитов на выход в полуфинал

Разбираемся, кто из фаворитов сойдется сразу в очной битве во втором раунде плей-офф, а кому досталась более легкая сетка

Бавария – ПСЖ

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Бавария – 1.55

ПСЖ – 2.5

Без сомнения, главная пара на этой стадии ЛЧ. В прошлом году «Бавария» и ПСЖ встречались в финале и благодаря единственному голу Кинглси Комана «Бавария» добыла титул. Сейчас мюнхенцы также считаются небольшими фаворитами (примерно 60% на 40%), даже несмотря на то, что ПСЖ в 1/8 прошел «Барселону». Будет очень жарко, но есть ощущения, что «Бавария» свое не упустит

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Манчестер Сити – 1.25

Боруссия – 4.05

«Манчестер Сити» наряду с «Баварией» считается главным фаворитом на выигрыш титула и стоит признать, что ему достался соперник полегче. Дортмундская «Боруссию» в двух ярких поединках перестреляла «Севилью», а норвежский гений Эрлинг Холанд забил в этих матчах 4 гола. Но всё же у «шмелей» слишком молодая и нестабильная команда, чтобы противостоять машине Пепа Гвардиолы. Помешать «Манчестер Сити» может только сам «Ман Сити». Сколько лет подряд «горожане» вылетали в плей-офф Лиги Чемпионов от номинально более слабых команд – «Монако», «Тоттенхэма», «Лиона». Причем в основном именно на стадии 1/4. Посмотрим, удастся ли Гвардиоле разрушить это четвертьфинальное проклятие.

И да, жеребьевка полуфинальной стадии уже также состоялась, и потенциально два главных фаворита турнира («Бавария» и «Ман Сити») могут встретиться уже в полуфинале

Порту – Челси

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Порту – 3.55

Челси – 1.3

Очевидно, наименее статусная и звездная пара на этой стадии. «Челси» не слишком ярко, но очень уверенно прошел «Атлетико», и при Тухеле «синие» всё еще ни разу не проиграли. Ну а «Порту» хоть и выбил «Ювентус» и сотворил единственную реальную сенсацию 1/8, при жеребьевке всё равно считался наиболее лакомым кусочком. Все хотели «Порту» в соперники - повезло «Челси». Тот случай, когда нечего особо расписывать. Фаворит очевиден и вторую сенсацию подряд португальцы вряд ли преподнесут

Реал – Ливерпуль

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Реал – 2.35

Ливерпуль – 1.6

И напоследок вторая реально звездная пара, повторение киевского финала Лиги Чемпионов 2018 года. Ну, вы помните, травма Салаха, ошибки Кариуса, шедевр от Бейла. В целом три года спустя обе команды выглядят слабее, чем тогда. «Ливерпуль» полностью провалил чемпионат и должен еще сильно постараться, чтобы удержать место в топ-4. А «Реал» хоть и продолжает борьбу за чемпионство в Испании, но уже проиграл в Примере четырежды, и это еще не стоит забывать про два поражения от «Шахтера» на групповом этапе

Тем не менее, на первый взгляд шансы выглядят как абсолютно равные, и в такой ситуации имеет смысл поставить на того, на кого выше коэффициент. В данном случае на «Реал». Складываем все прогнозы и получаем такое:

Прогноз от Favbet

Проход Баварии – 1.55

Проход Манчестер Сити – 1.25

Проход Челси – 1.3

Проход Реала – 2.35

Можно поставить на всех победителей по отдельности, а можно составить из этого экспресс с неплохим коэффициентом 5.75. Выбор, конечно, за вами