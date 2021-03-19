Жеребьевка Лиги Чемпионов. Букмекеры назвали фаворитов на выход в полуфинал

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов

  • 19.03.2021 18:11
  • 1247 просмотров
  • 0 комментариев
Жеребьевка Лиги Чемпионов. Букмекеры назвали фаворитов на выход в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Разбираемся, кто из фаворитов сойдется сразу в очной битве во втором раунде плей-офф, а кому досталась более легкая сетка

Бавария – ПСЖ

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Бавария – 1.55

ПСЖ – 2.5

Без сомнения, главная пара на этой стадии ЛЧ. В прошлом году «Бавария» и ПСЖ встречались в финале и благодаря единственному голу Кинглси Комана «Бавария» добыла титул. Сейчас мюнхенцы также считаются небольшими фаворитами (примерно 60% на 40%), даже несмотря на то, что ПСЖ в 1/8 прошел «Барселону». Будет очень жарко, но есть ощущения, что «Бавария» свое не упустит

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Манчестер Сити – 1.25

Боруссия – 4.05

«Манчестер Сити» наряду с «Баварией» считается главным фаворитом на выигрыш титула и стоит признать, что ему достался соперник полегче. Дортмундская «Боруссию» в двух ярких поединках перестреляла «Севилью», а норвежский гений Эрлинг Холанд забил в этих матчах 4 гола. Но всё же у «шмелей» слишком молодая и нестабильная команда, чтобы противостоять машине Пепа Гвардиолы. Помешать «Манчестер Сити» может только сам «Ман Сити». Сколько лет подряд «горожане» вылетали в плей-офф Лиги Чемпионов от номинально более слабых команд – «Монако», «Тоттенхэма», «Лиона». Причем в основном именно на стадии 1/4. Посмотрим, удастся ли Гвардиоле разрушить это четвертьфинальное проклятие.

И да, жеребьевка полуфинальной стадии уже также состоялась, и потенциально два главных фаворита турнира («Бавария» и «Ман Сити») могут встретиться уже в полуфинале

Порту – Челси

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Порту – 3.55

Челси – 1.3

Очевидно, наименее статусная и звездная пара на этой стадии. «Челси» не слишком ярко, но очень уверенно прошел «Атлетико», и при Тухеле «синие» всё еще ни разу не проиграли. Ну а «Порту» хоть и выбил «Ювентус» и сотворил единственную реальную сенсацию 1/8, при жеребьевке всё равно считался наиболее лакомым кусочком. Все хотели «Порту» в соперники - повезло «Челси». Тот случай, когда нечего особо расписывать. Фаворит очевиден и вторую сенсацию подряд португальцы вряд ли преподнесут

Реал – Ливерпуль

Коэффициенты Favbet на выход в полуфинал:

Реал – 2.35

Ливерпуль – 1.6

И напоследок вторая реально звездная пара, повторение киевского финала Лиги Чемпионов 2018 года. Ну, вы помните, травма Салаха, ошибки Кариуса, шедевр от Бейла. В целом три года спустя обе команды выглядят слабее, чем тогда. «Ливерпуль» полностью провалил чемпионат и должен еще сильно постараться, чтобы удержать место в топ-4. А «Реал» хоть и продолжает борьбу за чемпионство в Испании, но уже проиграл в Примере четырежды, и это еще не стоит забывать про два поражения от «Шахтера» на групповом этапе

Тем не менее, на первый взгляд шансы выглядят как абсолютно равные, и в такой ситуации имеет смысл поставить на того, на кого выше коэффициент. В данном случае на «Реал». Складываем все прогнозы и получаем такое:

Прогноз от Favbet

Проход Баварии – 1.55

Проход Манчестер Сити – 1.25

Проход Челси – 1.3

Проход Реала – 2.35

Можно поставить на всех победителей по отдельности, а можно составить из этого экспресс с неплохим коэффициентом 5.75. Выбор, конечно, за вами

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности