Favbet віддав титул Манчестер Cіті

Команда Гвардіоли майже святкує

  • 19.03.2021 17:57
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
Favbet віддав титул Манчестер Cіті

Favbet достроково вітає фанатів блакитної частини Манчестера. За 9 турів до кінця сезону компанія розрахувала прогнози на перемогу містян, як успішні та визнала Ман Сіті чемпіоном Прем'єр-Ліги.

Після 28-го туру Сіті випереджає свого найближчого та принципового переслідувача — Манчестер Юнайтед — на 14 очок. 

До кінця чемпіонату ще 9 турів, але аналітики Favbet не мають сумнівів, що Манчестер Сіті стане переможцем турніру. Минулого сезону вони так само розрахували перемогу Ліверпуля за 14 турів до кінця АПЛ. 

Ця перемога стане третьою для Хосепа Гвардіоли на чолі клубу. До цього він вже вигравав титул в сезонах 2017-2018 та 2018-2019. А для Ман Сіті — це 7-й чемпіонський титул.

У Favbet переконані, що це не привід перестати слідкувати за англійськими баталіями. Бо Favbet проводить промо-заходи "Викради тачку у Favbet", де прогнози на англійський чи інші чемпіонати - шанс виграти Jaguar XE або Ford EcoSport. На кону 21 авто.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 19:10
    0
    Чё-то мне кажется, что ушастого возьмёт кто-то из пары Бавария - ПСЖ.
    Я больше склоняюсь к тому, что это будет ПСЖ
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 19:10
    0
    Чё-то мне кажется, что ушастого возьмёт кто-то из пары Бавария - ПСЖ.
    Я больше склоняюсь к тому, что это будет ПСЖ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности