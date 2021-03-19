Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии

На этих выходных состоятся матчи четвертьфинала Кубка Англии. Самые интересные пары: «Эвертон» - «Манчестер Сити» и «Лестер» - «Манчестер Юнайтед», в обоих случаях официальным беттинг-партнером хозяев поля является Parimatch. Чем могут завершиться эти противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Эвертон» - «Манчестер Сити»: гости забьют 1.5 голов. Коэффициент 1.5

В этом сезоне в этом турнире «Эвертон» одержал лишь одну победу в основное время, переиграв «Шеффилд Юнайтед» (3:0). На двух других стадиях Кубка Англии команда из Ливерпуля проходила своих соперников в дополнительное время - «Ротерем» (2:1) и «Тоттенхэм» (5:4). Все 3 матча в этом розыгрыше Кубка Англии команда провела на «Гудисон Парк», всего же «Эвертон» не проигрывает на своем поле в турнире течение 4 матчей (2 победы и 2 ничьи в основное время).

В этом розыгрыше Кубка Англии «Горожане» выиграли в 3 матчах, забив в каждом из них по 3 гола. При этом команде Гвардиолы везло со жребием - ни одного соперника с АПЛ. «Манчестер Сити» выиграл 13 из 14 последних матчей в Кубке Англии, проиграв лишь «Арсеналу». На выезде в этом турнире у «Горожан» серия из 6 подряд побед в основное время.

«Эвертон» - «Манчестер Сити». Прогноз

Хозяева будут иметь преимущество в начале встречи и могут даже выйти вперед. Впрочем, за счет класса и глубины состава «Горожане» дожмут соперника и пройдут дальше.

Прогноз на матч «Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: гости пройдут дальше. Коэффициент 1.7

В этом сезоне в Кубке Англии «Лестер» добыл 3 победы с общим счетом 8:1. Команда Брендана Роджерса прошла два клуба Чемпионшипа – «Сток Сити» (4:0) и «Брентфорд» (3:1) и представителя АПЛ - «Брайтон» (1:0). «Лестер» выиграл 6 из 7 последних матчей в турнире (1 поражение в основное время). На своем поле «Лестер» проиграл лишь 1 из 8 предыдущих поединков Кубка Англии (5 побед, 2 ничьи).

В Кубке Англии «Красные дьяволы» все 3 матча в этом сезоне провели на своем поле. МЮ прошел представителя Чемпионшипа «Уотфорд» (1:0) и преодолел коллег по АПЛ - «Ливерпуль» (3:2) и «Вест Хэм» (1:0 в дополнительное время). В 9 последних матчах Кубка Англии в основное время команда добыла 5 побед (3 ничьи, 1 поражение). На выезде МЮ в этом турнире не проигрывает в основное время в течение 4 матчей (2 победы, 2 ничьи).

«Лестер» - МЮ. Прогноз

Во втором тайме (а при необходимости и в овертайме) гости будут иметь преимущество и дожмут «Лестер». Главные условия победы МЮ - безошибочна защита и немного везения на стандартах.