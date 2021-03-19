Сельта - Реал Мадрид. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 28-го тура Ла Лиги «Сельта» - «Реал» Мадрид.

«Реал» после поражения от «Леванте» (1:2) не проигрывает уже девять матчей кряду. У команды Зидана 7 побед и 2 ничьи. «Сельта» не проигрывает три поединка подряд. У галисийцев две ничьи и выездная победа над «Уэской» (4:3) в результативном матче. «Реал» сейчас идет третьим в Ла Лиге, а «Сельта» находится на 10-й позиции. В первом круге мадридцы переиграли команду из Виго со счетом 2:0.

«Реал» сейчас находится в хорошей форме. Мадридская команда победила «Аталанту» (3:1) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. У мадридцев восстановились лидеры. Опытные игроки Бензема, Рамос, Модрич и Кроос пребывают в хорошей форме, что придает команде уверенности и помогает побеждать. «Реал» в неплохой форме сейчас находится и, думаю, он поборется с «Атлетико» за чемпионский титул. Им нужно набирать три очка, поэтому я поставлю на победу «Реала» в этом матче», - сказал Козьбан.

Матч «Сельта» - «Реал» Мадрид состоится 20-го марта. Начало встречи в 17:15.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.