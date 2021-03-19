Десна - Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Украины «Десна» - «Днепр-1».

«Будет очень интересный матч. После зимней паузы «Днепр-1» не проигрывает в УПЛ. Команда Игора Йовичевича три встречи выиграла и две сыграла вничью. Днепряне только в Кубке Украины и то в серии пенальти уступили «Александрии», а так во второй части сезона они не проигрывают. «Десна» также находится в хорошей форме, хотя в предыдущем туре черниговцы уступили «Шахтеру» (0:4). До этой встречи подопечные Александря Рябоконя проиграли «Заре» (1:2), сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а также уверенно победили «Ингулец» (3:0) и «Рух» (4:0).

Думаю, в предстоящей встрече «Десна» захочет нанести первое в 2021 году поражение «Днепру-1». Я поставлю на то, что «Десна» в Чернигове все-таки выиграет у «Днепра-1», - сказал Козьбан.

Матч «Десна» - «Днепр-1» состоится 20-го марта. Начало встречи в 17:00.