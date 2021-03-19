Спортивный директор Миная: «От Милевского мы ждем большего»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассчитывает, что опытный форвард Артем Милевский в оставшихся турах УПЛ проявит себя и поможет команде в битве за выживание.

«Понятно, что руководство ждет от него большего. Хочется, чтобы где-то потянул за собой команду, отличился голом. Однозначно, что мы ждем от него большего. Но у нас есть еще девять игр, и я думаю, что Артем еще себя покажет. Это и ему надо, и команде».

«Сейчас не лучшие результаты, и мы ожидаем, что каждый футболист будет прибавлять. Ожидаем, что ребята будут биться и за себя, и за клуб. Еще есть время, и мы надеемся, что что-то изменится», - сказал Кополовец.