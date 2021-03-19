Ярмоленко близок к возвращению. Украинец скоро будет в составе

Дэвид Мойес рассчитывает иметь полный состав

  • 19.03.2021 17:05
  • 1392 просмотра
  • 1 комментарий
Ярмоленко близок к возвращению. Украинец скоро будет в составе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что украинский вингер Андрей Ярмоленко еще не готов играть, но вскоре должен полностью восстановиться.

«Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близки к восстановлению. Надеюсь, скоро не останется травмированных и у нас будет полный состав», - сказал Мойес.

Ярмоленко не играет с середины февраля.

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Источник — ФК Вест Хэм

(2 голоса)

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Комментарии
    Бульба Сумкин
    online
      Бульба Сумкин, 19.03.2021 17:14
    -1
    Готов к чему? К Турции?)) Или лавка остыла?))
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