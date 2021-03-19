Ярмоленко близок к возвращению. Украинец скоро будет в составе

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что украинский вингер Андрей Ярмоленко еще не готов играть, но вскоре должен полностью восстановиться.
«Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близки к восстановлению. Надеюсь, скоро не останется травмированных и у нас будет полный состав», - сказал Мойес.
Ярмоленко не играет с середины февраля.
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Источник — ФК Вест Хэм
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