Ярмоленко близок к возвращению. Украинец скоро будет в составе

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что украинский вингер Андрей Ярмоленко еще не готов играть, но вскоре должен полностью восстановиться.

«Андрей Ярмоленко и Артур Масуаку близки к восстановлению. Надеюсь, скоро не останется травмированных и у нас будет полный состав», - сказал Мойес.

Ярмоленко не играет с середины февраля.